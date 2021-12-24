Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

Сьогодні, 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики стріляли у бік Новозванівки та Мар’їнки з мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім цього, поблизу Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

За інформацією штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.