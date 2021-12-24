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Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 24 грудня 2021 13:07
Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики стріляли у бік Новозванівки та Мар’їнки з мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім цього, поблизу Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

За інформацією штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, за минулу добу 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Додамо, за даними супутникових знімків, вивчених британською компанією Janes, Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною.

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