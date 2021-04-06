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Стрілянину військових в поїзді кваліфікували як хуліганство

Автор: РБК-Україна

Стрілянина в поїзді Костянтинівка - Київ кваліфікована як хуліганство, а також як загроза стосовно правоохоронця. Обставини стрілянини, яку влаштували військові, уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що на даний момент затримано 30-річного військового у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З другим порушником зараз працюють слідчі.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка - Київ. За їх версією, військові закрилися в купе і почали стрілянину, поїзд був зупинений в Краснограді. Після прибуття поліції і спецназу військовослужбовці погрожували вогнем на ураження, якщо їх будуть штурмувати. Але їх вдалося оперативно затримати.

До цього у київському ТРЦ чоловік влаштував стрілянину і поранив охоронця за зауваження про відсутність маски.

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