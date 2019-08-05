Стрілянину у Техасі розслідуватимуть як внутрішній тероризм

Фото: місце стрілянини в Техасі (Twitter/REUTERS)

Прокурори клопотатимуть про смертну кару для 21-річного нападника

Стрілянину у місті Ель-Пасо (штат Техас) у супермаркеті, внаслідок якої загинули десятки людей, у США розслідуватимуть як внутрішній тероризм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що прокурори клопотатимуть про смертну кару для 21-річного нападника.

"У розстрілі людей підозрюється 21-річний Патрік Крузіус, який був заарештований без жодної стрілянини і зараз він активно співпрацює зі слідством. Крузіус нічого не приховував. Йому були задані конкретні питання, і він відповів так, як потрібно було відповісти", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці розслідують, чи нападник розстріляв людей в Ель-Пасо на ґрунті ненависті. Підозри у цьому з'явилися після того, як була знайдена сторінка у соцмережі Twitter, яка, ймовірно, належить зловмиснику. На ній є дописи про те, що нібито латиноамериканці, які прибувають до США, замінять білих виборців. На думку автора, це може спричинити перемогу демократів у Техасі та їхню перемогу на виборах президента.

Нагадаємо, у результаті стрілянини у Техасі в торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення. Троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.

Крім того, 4 серпня 2019 у США сталася друга за добу масова стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 9 осіб, а також нападник. Інцидент стався у Дейтоні, штат Огайо. Невідомий з рушниці відкрив вогонь у барі Ned Peppers.