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Стрілянину в школі в Казані офіційно назвали терактом

Новость на русском → Казань, Вівторок 11 травня 2021 13:50
Стрілянину в школі в Казані офіційно назвали терактом Фото: у Казані влаштували стрілянину в школі (скрін з відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Мер Казані Ільсур Метшин заявив, що стрілянина в школі № 175 є терактом. Він висловив співчуття сім'ям, рідним і близьким загиблих.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За даними правоохоронців, охорона в казанській школі, де сталася стрілянина, була відсутня. Замість неї була тільки тривожна кнопка.

"Це величезна страшна трагедія. Терористичний акт, спрямований проти дітей, - найпідліше, найнижче, що можна собі уявити. Наші серця сьогодні сповнені скорботи і співчуття", - заявив він.

Як повідомляється, в Казані почалося позачергове засідання антитерористичної комісії. Уряд республіки готує виплати сім'ям загиблих і постраждалим в казанській школі №175.

В результаті теракту в Казані загинули щонайменше 7 дітей і вчитель. Також є десятки постраждалих.

Нагадаємо, в Криму посилюють пропускний режим в школах після стрілянини в Казані.

Зазначимо, Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані, вимагає посилити правила обігу зброї.

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