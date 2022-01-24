RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стрілянину в німецькому університеті влаштував студент, поранено чотирьох осіб

Автор: Сергей Новиков

Стрілянину в університеті в Гейдельберзі (Німеччина) влаштував студент. За уточненими даними, з важкими пораненнями госпіталізували чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання heidelberg24.de.

Повідомляється, що стрілок відкрив вогонь прямо на лекції в аудиторії медичного факультету. За попередніми даними, у нього не було політичних або релігійних мотивів. З собою у нього було кілька пістолетів, але дана інформація поки офіційно не підтверджена.

Згідно з повідомленням поліції, всього поранено чотирьох осіб, за життя однієї з них борються медики. Нападник стріляв з довгоствольного пістолета, після чого спробував сховатися за межами аудиторії і застрелився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині хлопець влаштував стрілянину в університеті. Поліція відразу уточнила, що стрілок загинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия