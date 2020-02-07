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Стрілянину в Мукачеві кваліфікували як спробу подвійного вбивства

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 15:20
Стрілянину в Мукачеві кваліфікували як спробу подвійного вбивства
Фото: місце стрілянини в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Також поліція кваліфікувала справу як незаконне поводження зі зброєю

Поліція кваліфікувала стрілянину в Мукачеві як замах на умисне вбивство двох людей та незаконне поводження зі зброєю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Проводяться першочергові слідчі дії, триває огляд місця події.

"Попередня правова кваліфікація за ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб ) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, через стрілянину в Мукачеві місцева міськрада провела термінову сесію.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.

Нагадаємо, в Мукачево в новорічну ніч стріляли з гранатомета. Невідомий на вулиці Ференца Ліста вистрілив з ручного гранатомета. Поліція Мукачево його розшукує.

Також в Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шестеро людей

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