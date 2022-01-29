Стрілянина на"Південмаші". Рябчуку допомогли вибратися з Дніпра: ДБР шукає свідків

Військовослужбовець Національної гвардії Артем Рябчук після стрілянини в "Південному машинобудівному заводі" зміг покинути Дніпро. Державне бюро розслідувань і Нацполіція шукає свідків і очевидців, які бачили стрілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Слідство встановило, що Рябчук після того, як втік з місця події зі зброєю ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

"Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в м.Підгороднє Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", - йдеться в повідомленні.

ДБР просить очевидців, які бачили в цей період Рябчука, зв'язатися за телефоном 0800-350-352.