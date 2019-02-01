Стрілянина біля суду в Миколаєві: стрілку обрали запобіжний захід

Злочинця заарештували на 60 діб без права внесення застави

В Николаеве суд 1 февраля арестовал на 60 суток без права внесения залога местного жителя, который расстрелял супружескую пару у здания Ленинского суда 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Отметим, что правоохранители инициировали служебное расследование по поводу полноты и качества сбора материалов о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств подозреваемого.

Напомним, в среду, 30 января, в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить 40 тыс. долларов одесситам. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. Полицейские задержали подозреваемого. Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Позже было опубликовано видео преступления в Николаеве возле здания возле Ленинского райсуда.