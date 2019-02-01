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Стрілянина біля суду в Миколаєві: стрілку обрали запобіжний захід

Новини » Нерухомість    01.02.2019 - 19:09
Стрілянина біля суду в Миколаєві: стрілку обрали запобіжний захід
Фото: судове засідання (mk.npu.gov.ua)

Злочинця заарештували на 60 діб без права внесення застави

У Миколаєві суд 1 лютого заарештував на 60 діб без права внесення застави місцевого жителя, який розстріляв подружню пару біля будівлі Ленінського суду 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Правоохоронці ініціювали службове розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів про невиконання рішення суду стосовно боргових зобов'язань підозрюваного.

Нагадаємо, в середу, 30 січня, в Миколаєві на вулиці Космонавтів біля Ленінського райсуду розстріляли чоловіка і жінку. Поліція затримала підозрюваного на місці події.

Перед стріляниною в суді вирішувався спір між жителями Одеси і Миколаєва. Останні програли суд і повинні були виплатити 40 тис. доларів одеситам. Житель Миколаєва дістав карабін з машини і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку. Поліцейські затримали підозрюваного. Попередня кваліфікація злочину ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Пізніше було опубліковано відео злочину в Миколаєві біля біля будівлі Ленінського райсуду.

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