RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стрілянина біля СБУ в центрі Києва: трьом фігурантам повідомили підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Слідчі повідомили про підозру трьом фігурантам кримінальної справи про стрілянину біля будівлі Служби безпеки України (СБУ) в Києві, яка сталася 2 лютого. Їх звинувачують у хуліганстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру", - йдеться в повідомленні.

Підозру пред'явлено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Уточнюється, що у справі про стрілянину в центрі столиці затримані три людини - два киянина і один житель Черкас. У них вилучили гладкоствольну рушницю, Травматичний пістолет, мисливський карабін, набої та газовий балончик.

Фото: у справі про стрілянину біля СБУ в центрі Києва трьом фігурантам оголосили підозру (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в результаті конфлікту і стрілянини біля будівлі СБУ в центрі Києва постраждали дві людини. Поліція затримала 14 учасників інциденту.

Зазначимо, тиждень тому в цьому ж місці також стався схожий конфлікт між співробітниками інкасаторської фірми та активістами організації"український стяг".

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМіністерство внутрішніх справ України