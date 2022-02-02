Стрілянина біля СБУ в Києві: у бійці постраждали двоє, до поліції забрали 14 осіб

В результаті конфлікту і стрілянини біля будівлі Служби безпеки України (СБУ) в Києві постраждали дві особи. Ще 14 учасників доставили до поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що в поліцію Києва надійшло повідомлення про конфлікт і стрілянину біля фінустанови по вулиці Володимирській.
За попередніми даними, між активістами і співробітниками пункту обміну валют виник конфлікт і бійка, в результаті чого дві особи доставлені в лікарню. Крім того, під час інциденту було зроблено кілька попереджувальних пострілів зі зброї. В результаті цього ніхто не постраждав.
До поліції доставили 14 осіб, з ними спілкуються слідчі. Відкрито справу за статтею "хуліганство", санкція передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля будівлі Головного управління СБУ сталася стрілянина, були затримані кілька осіб.
Примітно, що тиждень тому в цьому ж місці також стався схожий конфлікт між співробітникам інкасаторської фірми та активістами організації "Український стяг".