Стрілянина біля СБУ в Києві: у бійці постраждали двоє, до поліції забрали 14 осіб

В результаті конфлікту і стрілянини біля будівлі Служби безпеки України (СБУ) в Києві постраждали дві особи. Ще 14 учасників доставили до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що в поліцію Києва надійшло повідомлення про конфлікт і стрілянину біля фінустанови по вулиці Володимирській.

За попередніми даними, між активістами і співробітниками пункту обміну валют виник конфлікт і бійка, в результаті чого дві особи доставлені в лікарню. Крім того, під час інциденту було зроблено кілька попереджувальних пострілів зі зброї. В результаті цього ніхто не постраждав.

До поліції доставили 14 осіб, з ними спілкуються слідчі. Відкрито справу за статтею "хуліганство", санкція передбачає до чотирьох років позбавлення волі.