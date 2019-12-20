Постріл у повітря і постраждалі поліцейські: у Києві на Хрещатику сталися сутички

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті сутичок на Хрещатику затримали 8 осіб

У Києві на Хрещатику сталися сутички за участю правоохоронців та невідомих осіб, постраждали четверо поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції у Києві.

Як повідомили у столичному главку, сьогодні на Хрещатику до поліцейських підійшла група агресивно налаштованих осіб, які нецензурно висловлювалися, виник конфлікт, у ході якого молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.

У відповідь на такі дії правоохоронці також використали сльозогінний газ, а один із правоохоронців здійснив попереджальний постріл у повітря. В результаті конфлікту до медиків звернулися четверо поліцейських. Наразі затримано 8 учасників конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва продовжує нести службу в посиленому режимі через триваючі протестних акцій. Зокрема, до охорони громадського порядку в центрі столиці залучені співробітники поліції діалогу, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи і вибухотехніки.

Відзначимо, зокрема вчора учасники акції проти відкриття ринку землі перекривали Хрещатик.