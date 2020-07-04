Масова бійка в центрі Києва: 10 затриманих, троє постраждалих

Стали відомі подробиці стрілянини, що сталася у центрі Києва вранці у суботу, 4 липня. Внаслідок сутичок постраждали три особи.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

Вказано, що зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли.

"Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події", - інформують у поліції.

Вказано, що двоє учасників отримали ножові поранення, їх госпіталізували до медичних закладів.

"Для з’ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які надалі будуть направлені на експертизу", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Києва в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною; зіткнення відбулися на Бессарабській площі.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня у Броварах сталася перестрілка через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.