Стрілянина в центрі Києва: опубліковано відео затримання кілерів

У мережі з'явилося відео затримання іноземних кілерів, які напередодні вчинили замах зі стріляниною в центрі Києві. Жертвою замаху виявився організатор міжнародного наркокартелю.

Відео опубліковано на сайті Національної поліції.

Зокрема, правоохоронці опублікували оперативні кадри затримання чотирьох іноземних кілерів в Одесі. Трьох підозрюваних затримали вночі біля автомийки, ще один був затриманий днем. Їх доставили в поліцію, де їм роз'яснили права на їх рідних мовах. Крім того, у них взяли зразки відбитків пальців.

За даними поліції, кілери прибули до України на початку травня, купили автомобіль і зброю, а також організували стеження за жертвою. Після того, як вони розстріляли громадянина Чорногорії, який виявився ватажком наркокартелю, вони втекли на автомобілі. Транспортний засіб пізніше виявили згорілим.

Нагадаємо, вчора у Києві на Печерську сталася стрілянина, з місця інциденту був госпіталізований громадянин Чорногорії з кульовими пораненнями.

Вже сьогодні стало відомо про затримання кілерів в Одесі, всі вони виявилися іноземними громадянами.