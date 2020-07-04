Стрілянина в центрі Києва: охоронців притягнуть до відповідальності за бездіяльність

Фото: поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)

Діям охоронників, що не втрутилися у бійку зі стріляниною у центрі столиці, дадуть правову оцінку

У рамках розслідування масової бійки зі стріляниною у центрі Києва діям охоронців, які не припинили хуліганські дії, дадуть правову оцінку. У столичній поліції заперечують інформацію про бездіяльність своїх співробітників.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Сьогодні деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у Печерському районі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. Однак ця інформація не відповідає дійсності", - запевняють правоохоронці.

Підкреслюється, що протягом перших кількох хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульних і слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У поліції додали, що на фото, яке поширюють у соцмережах і ЗМІ, чоловіки в чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими.

"Це - охоронці розважальних закладів, які замість того, щоб втрутитися у конфлікт і припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. У рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде дана правова оцінка", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, стали відомі подробиці стрілянини, що сталася в центрі Києва вранці в суботу, 4 липня: затримали 10 осіб, а 3 людини отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, у центрі Києва у суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

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Автор: Юлия Струк