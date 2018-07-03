Стрілянина у центрі Києва: названі прикмети зловмисника та марка його автівки

Чоловік пересувається на автомобілі Honda (AI4450HE)

Названі прикмети підозрюваного, який смертельно поранив чоловіка у центрі Києва, та марка його автівки. Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

"За вчинення злочину, передбаченого ст 115 КК України розшукується чоловік 35-40 років, середньої тілобудови. Був одягнений: чорна куртка, сині джинси та чорні кросівки. Пересувається на автомобілі Honda (AI4450HE), зображено на фото. Чоловік дуже небезпечний, при собі може мати вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення зловмисника необхідно повідомити правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в центрі Києва невідомий стріляв у чоловіка. Постраждалий помер у лікарні.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно - від пістолета Макарова.