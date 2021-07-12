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Стрілянина в Техасі: одна людина загинула, ще п'ять серйозно постраждали

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США, Понеділок 12 липня 2021 04:00
Стрілянина в Техасі: одна людина загинула, ще п'ять серйозно постраждали Фото: мотиви і причини стрілянини з'ясовуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У місті Ель-Пасо, штат Техас, сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Paso Times.

Стрілянина сталася в пустелі недалеко від міста, куди зазвичай приїжджають місцеві жителі відпочити.

Після прибуття поліція виявила кілька поранених і одну жертву - 21-річного молодого чоловіка, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в результаті. Мотиви і причини стрілянини з'ясовуються.

За даними газети, поруч з місцем події розташовується місцевий шкільний спортивний комплект і студентський центр.

Кілька днів тому губернатор штату Нью-Йорк (США) Ендрю Куомо видав указ про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації (НС) через насильство із застосуванням вогнепальної зброї. Також він підписав закон про відновлення відповідальності виробників зброї за заподіяння шкоди.

На початку квітня президент США Джо Байден назвав застосування зброї в країні "справжньою епідемією і міжнародною ганьбою".

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