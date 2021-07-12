Стрілянина в Техасі: одна людина загинула, ще п'ять серйозно постраждали

У місті Ель-Пасо, штат Техас, сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Paso Times .

Стрілянина сталася в пустелі недалеко від міста, куди зазвичай приїжджають місцеві жителі відпочити.

Після прибуття поліція виявила кілька поранених і одну жертву - 21-річного молодого чоловіка, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в результаті. Мотиви і причини стрілянини з'ясовуються.

За даними газети, поруч з місцем події розташовується місцевий шкільний спортивний комплект і студентський центр.