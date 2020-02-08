Стрілянина у Таїланді: кількість жертв зросла, готується штурм

Кількість загиблих в результаті стрілянини в торговому центрі в Таїланді знову зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними міністра оборони Конгчипа Тантраваніта, в результаті стрілянини в торговому центрі Terminal 21 у місті Корат, яку влаштував озброєний військовослужбовець, загинули щонайменше 20 людей.

"Невідомо, скільки ще залишилося всередині", - додав він.

Наразі правоохоронці та солдати допомагають евакуювати відвідувачів з торгового центру. Свідки повідомляють про десятки людей, які вибігають з будівлі торгового центру.

Зазначається, що стрілець досі залишається у будівлі та продовжує утримувати заручників. Місцеві ЗМІ пишуть, що правоохоронці попросили телеканали припинити трансляції з Корату, адже невдовзі має початися штурм будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у таїландському місті Корат озброєний військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21. Було відомо, що в результаті стрілянини загинули щонайменше 17 людей та 21 було поранено. Також військовий застрелив свого командувача та двох солдатів.

Крім того, РБК-Україна писало, що правоохоронцям вдалося встановити особу військового, що влаштував стрілянину в торговому центрі Корату. Так, нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма. Солдат проходив службу на військовій базі Суратхампитхак.