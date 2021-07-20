RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стрілянина на весіллі під Одесою: стрілка випустили з СІЗО

Автор: РБК-Україна

Чоловік, який був затриманий за стрілянину на весіллі у місті Фонтанка Одеської області, вийшов із СІЗО. Він вийшов під заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Думська".

Видання зазначає, що чоловік був єдиним затриманим під час святкування весілля, яке відзначали зі стріляниною.

Нагадаємо, в селі під Одесою чоловік влаштував стрілянину під час святкування весілля. Для його затримання довелося проводити спецоперацію.

Як писало РБК-Україна, правопорушника затримали прямо на весіллі за допомогою спецпризначенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаСтрільба