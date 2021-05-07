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Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб

Автор: Даша Харченко

Учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

Про це повідомляє ABC News.

Учениця 6-го класу вранці відкрила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі.

Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.

Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні.

У школярів - серйозніші поранення. Обоє залишаються в лікарні. Можливо, їм потрібні будуть операції.

Мотив злочину поки невідомий.

Нещодавно в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Також невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, штат Вірджинія. По ньому відкрили вогонь співробітники ФБР.

Нагадаємо, днями в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

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