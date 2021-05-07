Стрілянина в США: шестикласниця поранила трьох осіб

Учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.
Про це повідомляє ABC News.
Учениця 6-го класу вранці відкрила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі.
Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.
Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні.
У школярів - серйозніші поранення. Обоє залишаються в лікарні. Можливо, їм потрібні будуть операції.
Мотив злочину поки невідомий.
Нещодавно в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.
Також невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, штат Вірджинія. По ньому відкрили вогонь співробітники ФБР.
Нагадаємо, днями в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.