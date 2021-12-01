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Стрілянина в школі Мічигану: кількість жертв зросла до чотирьох

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість жертв в результаті стрілянини в школі міста Оксфорд (штат Мічиган, США) зросла до чотирьох. У лікарні помер 17-річний підліток Джастін Шиллінг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і восьми постраждалих.

Як повідомив шериф округу Окленд Майкл Маккейба, 17-річний підліток помер від отриманих поранень в лікарні McLaren Oakland в Понтіаку близько 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Інших подробиць правоохоронець не навів.

Нагадаємо, 30 листопада 15-річний учень зробив від 15 до 20 пострілів з напівавтоматичного пістолета в школі Оксфорда.

Відзначити, в результаті стрілянини вісім людей отримали поранення, стан двох з них лікарі оцінювали як важкий. Жертвами стрільця стали три підлітки.

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