Стрілянина в школі Казані: винному загрожує довічне ув'язнення

19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення. Загинули 11 людей.
Про це повідомляє "РИА Новости".
За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ, яка передбачає довічне ув'язнення. При цьому, найсуворіше покарання - це смертна кара, проте в РФ на неї введений мораторій.
Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.