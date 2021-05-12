Стрілянина в школі Казані: винному загрожує довічне ув'язнення

19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення. Загинули 11 людей.

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ, яка передбачає довічне ув'язнення. При цьому, найсуворіше покарання - це смертна кара, проте в РФ на неї введений мораторій.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.