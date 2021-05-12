Стрілянина в школі в Казані: стрілок визнав провину, його заарештували

Парубок, що влаштував стрілянину в школі в Казані (Російська Федерація) - Ільназ Галявієв, - визнав провину. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Повідомляється, що представник слідства на суді заявив, що Галявієв визнав провину. При цьому сам казанський стрілок заявив, що не заперечує проти запобіжного заходу у вигляді арешту.

Також на суді слідство заявило, що він зробив не менше 17 пострілів у школі. Підозрюваний додав, що у нього немає тяжких захворювань, хоча раніше неодноразово звертався до лікарів через сильні головні болі.

В результаті його відправили під варту на два місяці.