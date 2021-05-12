Стрілянина в школі в Казані: стрілок визнав провину, його заарештували

Парубок, що влаштував стрілянину в школі в Казані (Російська Федерація) - Ільназ Галявієв, - визнав провину. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Про це повідомляє РИА Новости.
Повідомляється, що представник слідства на суді заявив, що Галявієв визнав провину. При цьому сам казанський стрілок заявив, що не заперечує проти запобіжного заходу у вигляді арешту.
Також на суді слідство заявило, що він зробив не менше 17 пострілів у школі. Підозрюваний додав, що у нього немає тяжких захворювань, хоча раніше неодноразово звертався до лікарів через сильні головні болі.
В результаті його відправили під варту на два місяці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що казанському стрілку загрожує довічне позбавлення волі. Його дії кваліфікували як масове вбивство.
Вранці 11 травня в казанській школі №175 її колишній учень Ільназ Галявієв влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, але пізніше влада уточнила число жертв - загинули семеро дітей і дві вчительки. Крім того, більше двох десятків людей отримали поранення.
У нападника була при собі зареєстрована зброя, дозвіл на яку він отримав за два тижні до нападу. На допитах він заявляв про те, що усвідомив себе богом, про пробудження монстра всередині себе і про ненависть до всіх.