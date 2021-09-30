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Стрілянина в селі Одеської області: поліція порушила кримінальну справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом стрілянини в Подільському районі Одеської області порушено кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію провадження ще за однією статтею КК України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Відзначається, що подію в селі Одеської області кваліфікували за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця або військовослужбовця) КК України.

"Вирішується питання про додаткову кваліфікацію ще й за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) цього ж кодексу", - уточнили в поліції.

Фото: за фактом стрілянини в Одеській області порушено кримінальну справу (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вдень 30 вересня правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в селі Одеської області.

Відзначити, чоловік влаштував стрілянину з рушниці, для його нейтралізації в дію була введена поліцейська спецоперація "Грім".

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