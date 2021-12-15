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Стрілянина на ринку в Харкові: поліція порушила кримінальну справу

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Харків, Середа 15 грудня 2021 15:17
Стрілянина на ринку в Харкові: поліція порушила кримінальну справу Фото: за фактом стрілянини на Центральному ринку Харкова порушили кримінальну справу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом стрілянини на Центральному ринку Харкова, яка сталася в результаті конфлікту трьох чоловіків. Підозрюваний затриманий і дає свідчення у відділі поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередніми даними, вдень 15 грудня біля станції метро "Центральний ринок" конфлікт трьох чоловіків переріс у бійку. У якийсь момент один з них дістав травматичний пістолет і відкрив вогонь.

В результаті стрілянини двоє учасників конфлікту отримали поранення. Їх доставили в лікарню. Один з чоловіків від госпіталізації відмовився.

Затримано 58-річного чоловіка. Він доставлений у відділ поліції, де дає пояснення слідчим. З місця стрілянини вилучено травматичний пістолет Ford.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадавши, про стрілянину на Центральному ринку Харкова стало відомо вдень 15 грудня. Повідомлялося, що стріляв затримали очевидці до приїзду поліції.

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