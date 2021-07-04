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Стрілянина в ресторані Запоріжжя: поліція порушила справу та шукає стрілка

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Запоріжжя, Неділя 04 липня 2021 13:19
Стрілянина в ресторані Запоріжжя: поліція порушила справу та шукає стрілка Фото: у Запоріжжі стріляли в ресторані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті стрілянини у ресторані "Аристократ" на проспекті Маяковського у Запоріжжі загинув чоловік 1991 року народження. Загиблий отримав вогнепальне поранення грудної клітини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "061.ua".

За інформацією видання, місцева поліція вже порушила кримінальну справу за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

Місце перебування стрілка та його особу наразі встановлюють. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, стрілянина у запорізькому ресторані сталася сьогодні вночі. Попередньо, крім загиблого, також є один постраждалий. Його з великою кількістю вогнепальних поранень доправили до лікарні.

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