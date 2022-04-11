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Стрілянина в нічному клубі США: дві людини вбиті, десять отримали поранення

Постріли в Сідар-Рапідс (Фото: nbcchicago.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті стрілянини в нічному клубі міста Сідар-Рапідс, штат Огайо, США, дві людини загинули і десять отримали поранення. Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. За відомостями очевидців, стрілець був тільки один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

У поліції не повідомляють, що могло призвести до стрілянини, і чи заарештований підозрюваний. Прес-служба поліції лише повідомила, що загрози для населення міста більше не існує. Стан поранених також поки тримається в секреті.

Власник клубу Мод Вільямс заявив, що йому мало що відомо про стрілянину. "Те, що сталося, надзвичайно тривожно, і в цей час я просто допомагаю поліції", — сказав Вільямс.

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