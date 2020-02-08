Стрілянина в Мукачево і терміни прийняття закону про ринок землі: новини за 7 лютого

У Мукачеві відбулася стрілянина, ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам за видворення Саакашвілі, у Раді назвали терміни прийняття закону про ринок землі. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 7 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

У Мукачеві сталася стрілянина, є поранені

В п’ятницю,7 лютого, в Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.

Поліція кваліфікувала стрілянину в Мукачеві як замах на умисне вбивство двох людей та незаконне поводження зі зброєю. Мукачівська міська рада просила президента України Володимира Зеленського ввести в місто Нацгвардію через подыю.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки. Як зазначив міністр, наразі проводиться спеціальна поліцейська операція та пошуки учасників стрілянини.

ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам через видворення Саакашвілі з України

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області та в Києві та повідомили про підозру у перевищенні влади колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) через переміщення екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі за межі України.

За даними слідства, що екс-керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і окремого відділу Адміністрації ДПСУ організували незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та його переміщення до Польщі у лютому 2018 року.

Зеленський просить закрити офіси "ЛДНР" в Італії та звільнити Марківа

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених "республік Донбасу", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Я розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Сійярто запропонував Україні прирівняти угорську до мови корінного народу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував прирівняти угорську до мови корінного народу на Закарпатті. Про це він заявив на зустрічі з міністром освіти України Ганною Новосад, передає прес-служба МОН.

Повідомляється, що Сійярто запропонував розглянути можливості, які могли б покращити умови для вивчення рідної мови для угорської громади Закарпаття. Зокрема, прирівняти угорську мову до мови корінного народу, а також збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок більшої кількості уроків української мови.

У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі

Законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе ухвалити не раніше 16-17 квітня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати правки у такому темпі.

Бернацька внесла заставу у справі "Золотого мандарина"

Колишня заступник міністра юстиції Наталія Бернацька внесла 7 млн гривень застави у так званій справі "Золотого мандарина". Про це РБК-Україна повідомив її адвокат Євген Солодко.

За його словами, заставу у розмірі 7 млн гривень вже внесено.

Нагадаємо, в січні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру шести фігурантам справи "Золотого мандарина", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на більш ніж 54 млн гривень.

Росія готується роздавати паспорти без відмови від старого громадянства

Уряд Російської Федерації готує істотні зміни в законодавство про громадянство, які дозволять громадянам інших країн отримати російський паспорт без відмови від старого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що підготовку таких ініціатив підтвердили в робочій групі з реалізації Концепції державної міграційної політики, якій президент Володимир Путін доручив залучити до Росії від 5 млн до 10 млн нових громадян. У самому уряді пропонують виключити вимогу про подання заяви про відмову від старого громадянства при набутті російського.

Додон заявив про готовність надати широку автономію Придністров'ю

Президент Молдови Ігор Додон готовий надати невизнаному Придністров'ю широку автономію. Про це він заявив в ході свого відеозвернення.

За його словами, за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських вишів, розв'язав проблему видачі реєстраційних автомобільних номерів, також ведеться робота по усуненню роумінгу в телефонного зв'язку. Водночас Додон відзначив, що політичне врегулювання може відбутися тільки в результаті переговорів.

Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд в Україну

Російські актори спробували проникнути на територію України, та отримали заборону на 10 років за те, що спробували обдурити прикордонників. Група громадян Російської Федерації в четвер, 6 лютого, прибула на один з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Як розповіли актори, вони приїхали для гастролей.

Як виявилось, дві людини незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де знімалися в фільмі. Ще дві людини не змогли підтвердити мету своєї поїздки. Акторам проставили заборону на в'їзд в Україну на три роки. Інші учасники групи в'їжджати самі відмовилися. Після завершення всіх процедур, російська група повернулася в Молдавію.

Проте вже через кілька годин вони знову спробували перетнути кордон України, але вже на іншому пункті пропуску. Українські прикордонники припинили й цю спробу. Тим, кому раніше дали заборону на три роки, проставили заборону на 10 років, решта отримали заборону на три роки за порушення статті 203-1 КУпАП, яка передбачає ще й штраф.