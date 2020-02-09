Стрілянина в Мукачеві: поліція розповіла деталі спецоперації на Закарпатті

Можливі причетні до стрілянини в Мукачеві чинили збройний опір при затриманні. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Повідомляється, що після стрілянини в Мукачеві поліція, спецназ, співробітники СБУ та прокуратура провели спільну спецоперацію по затриманню учасників банди, які планували встановити контроль над областю. Результатом операції стало затримання ватажка і членів злочинного угруповання.

За даними поліції, банда була озброєна, при затриманні учасники угруповання чинили збройний опір і намагалися втекти. Їх затримали, в результаті ніхто не постраждав. Лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі.

Фото: спецоперація на Закарпатті (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

У той же день Мукачівська міська рада попросила президента України Володимира Зеленського ввести в місто підрозділи Національної гвардії.

