Стрілянина в Луцьку: суд заарештував трьох підозрюваних

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Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяця без права внесення застави

Луцький міський районний суд Волинської області заарештував трьох підозрюваних у справі про стрільбу на автомийці 5 листопада, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судову владу".

Як повідомляється, затриманим обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяця без права внесення застави. Підозрюваним інкримінують вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яке було заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Раніше суд заарештував двох учасників стрільби - 24-річного жителя Київської області та 37-річного жителя Києва.

Відзначимо, в якості однієї з основних версій стрілянини у Луцьку слідчі розглядають бандитські розборки.

Раніше повідомлялося, що в конфлікті зі стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб.

Як відомо, у Луцьку 5 листопада 2018 року на автомийці сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще двоє поранені. Правоохоронці встановили особу загиблого і поранених. Всі вони жителі Луцька.