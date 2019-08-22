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Стрілянина в Кропивницького: у лікарні помер другий постраждалий

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 17:27
Стрілянина в Кропивницького: у лікарні помер другий постраждалий
Фото: місце вбивства (cbn.com.ua)

Сьогодні у Кропивницького розстріляли адвоката, в ході стрілянини було поранено ще одна людина

Другий чоловік, який був поранений в ході стрілянини у Кропивницького, помер у лікарні. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков.

За його словами, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе Кропивницького.

"Наші колеги зараз знаходяться на місці: голова Ради адвокатів Кіровоградської області, голова КДК Кіровоградській області... З тієї інформації, що нам відомо, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе, автоматною чергою. Наш колега загинув на місці. Це Іванов Олександр Валентинович", - повідомив Вілков, додавши, що поки мотиви злочинця та всі обставини з'ясовують правоохоронці та адвокати.

Він зазначив, що вбивство адвоката пов'язано з його професійною діяльністю.

"Це вбивство пов'язане, і ми переконані у цьому, виключно з його професійною діяльністю. Він спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким, і цей інший чоловік теж був поранений. І наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер", - заявив Вілков.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницького біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Зазначалося, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляли про ще одного постраждалого. Пізніше з'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницького. Так, загиблий - колишній правоохоронець. Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 у четвер, 22 серпня. Стрілець втік з місця злочину.

Відзначимо, в ході стрілянини у Кропивницького був поранений ще один чоловік.

З'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницькому Нова Зеландія звернеться до України через "маніфест" стрілка з Крайстчерча
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