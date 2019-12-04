Стрілянина в Княжичах: у поліції Києва могли фальсифікувати докази

Керівництво поліції Києва могло фальсифікувати докази у резонансній справі про стрілянину в Княжичах під Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали "Слідство.Інфо".

Зокрема, журналісти оприлюднили рапорт слідчих ГПУ, в якому говориться, що керівництво поліції Києва могли підробити службові документи і приховати докази причин смертельної перестрілки.

За версією прокурорів, начальник київської поліції Андрій Крищенко, його тодішній заступник Віталій Стрижак і екс-начальник карного розшуку Леонід Курята змогли підробити офіційні документи для фальсифікації доказів.

"З метою приховування тяжких і особливо тяжких злочинів ... організували складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів (планів, звітів та інших документів) про організацію проведення слідчих дій і заходів", - йдеться в рапорті прокурора ГПУ.

Також повідомляється, що у ГПУ підтвердили розслідування кримінального провадження про підробку документів, на сьогодні підозри не оголошені. Справу передано Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що організатор спецоперації в Княжичах Герман Приступа став заступником начальника поліції Києва.

Перестрілка в Княжичах сталася в грудні 2016 року, коли київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію. Під час неї на місце прибула поліція охорони Броварського відділення, яка відреагувала на сигналізацію в одному з сусідніх будинків і затримала двох учасників спецоперації. Після цього почалася перестрілка, в результаті якої загинули п'ять осіб.