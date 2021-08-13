Стрілянина в Києві: порушено кримінальну справу, зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці

Чоловіка, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі столиці , затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Фігуранта затримали у порядку ст. 208 ККУ, ним виявився уродженець Донецької області, 1986 року народження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка.

"Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії", - розповіли у поліції.

Вказано, що одному з учасників штовханини було надано медичну допомогу, від заяви до поліції та госпіталізації він відмовився.

За інформацією поліції, з автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова та мисливські рушниці - все це було відправлено на проведення відповідних експертиз.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників інциденту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Фото: правоохоронці вилучили зброю та патрони у зловмисника (kyiv.npu.gov.ua)