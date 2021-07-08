Стрілянина в Києві та вбивство президента Гаїті: новини за 7 липня

В Києві чоловік влаштував стрілянину, вбито президента Гаїті, Англія перемогла Данію та зіграє в фіналі Євро-2020 з Італією. Детальніше про те, що сталося в середу, 7 липня - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті.

7 липня патрульні отримали інформації про конфлікт у квартирі та виїхали на місце події. Коли поліцейські прибули на місце, власник квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліцейський та цивільний.

Для затримання стрілка довелося залучати спецназ, оскільки він забарикадувався у квартирі, ба більше влаштував там пожежу. Правоохоронці опублікували відео та фото цієї спецоперації.

Постачання до ЗСУ неякісної техніки: арештували главу правління "Кузні на Рибальському"

У рамках справи про постачання до Збройних сил України неякісної техніки ще одному із підозрюваних обрали запобіжний захід. Суд арештував главу правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандру.

Сьогодні Печерський райсуд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши Шандрі запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

Президента Гаїті застрелили в ході нападу на його резиденцію

Президента Гаїті Жовенеля Мойза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєнного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні воєнний стан.

В Ізраїлі офіційно змінився президент: Герцог склав присягу

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог склав присягу президента Ізраїлю ввечері середи, 7 липня. Він став наступником Ревена Ривліна.

Колишній лідер лейбористської партії став 11-м президентом Ізраїлю. Водночас він став першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента.

У порту Дубаї стався потужний вибух

Потужний вибух прогримів у Дубаї. Найімовірніше це сталося на нафтовому танкері.

У мережі з'являються кадри величезної пожежі. Про причини вибуху поки нічого невідомо.

Порізав маленького хлопчика: під Кривим Рогом спіймали 28-річного нелюдя (фото)

Біля Кривого Рогу чоловік поранив ножем дворічного сина своєї колишньої співмешканки, після чого втік. 28-річного зловмисника після нападу вдалося оперативно розшукати та затримати.

Як виявилося, після злочину чоловік сховався на горищі одного з покинутих будинків в тому ж селищі Софійського району, де і стався моторошний інцидент. Дитина з ножовими пораненнями в шию і спину була госпіталізована в лікарню у важкому стані. Зараз малюкові надають необхідну медичну допомогу.

Англія перемогла Данію і зіграє у фіналі Євро-2020 з Італією

Збірна Англії перемогла Данію і вийшла у фінал Євро-2020. Вирішальний переможний гол був забитий в екстра-таймі.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

6 липня відбулося відкриття 74-й Каннського кінофестивалю. Урочиста церемонія зібрала зірок першої величини. На червоній доріжці з'явилися моделі Белла Хадід, Кендіс Свейнпол, екс перша леді Франції і модель Карла Бруні, актриси Маріон Котійяр, Енді Макдауелл, Хелен Міррен, Джоді Фостер і багато інших.

Пропонуємо добірку найрозкішніших образів з довгоочікуваного відкриття фестивалю.

Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку

Погода в Україні принесе сильну спеку в найближчій перспективі. Синоптики прогнозують, що скоро в країну прийдуть пікові 35-градусні температури.