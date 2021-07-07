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Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, до затримання залучені спецпризначенці

Автор: Анастасія Рокитна

Поліція Києва розповіла подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті. В результаті стрілянини постраждали правоохоронець та цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських, повідомили в поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя. Стрілок зачинився в квартирі.

"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - зазначив він.

Нагадаємо, з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.

РБК-Україна писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

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