Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, до затримання залучені спецпризначенці

Поліція Києва розповіла подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті. В результаті стрілянини постраждали правоохоронець та цивільний.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських, повідомили в поліції.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя. Стрілок зачинився в квартирі.
"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - зазначив він.
Нагадаємо, з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.
РБК-Україна писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".