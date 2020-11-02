Стрілянина в Івано-Франківську: поліція розповіла подробиці

Ввечері 1 листопада в Івано-Франківську сталися відразу дві, пов'язані між собою, події. В результаті чого постраждали чотири людини.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Поліція вважає, що 47-річний чоловік на вулиці Карпатській вистрілив з револьвера Флобера у 23-річну дівчину, після чого вирушив у сторону вулиці Пулюя. На цій вулиці поблизу магазина у нього виник конфлікт з двома чоловіками, 33 та 34 років.

Зловмисник витягнув Флобер та почав стріляти в бік своїх опонентів, в одного з яких виявився травматичний пістолет "Форд 17", тому він почав стріляти у відповідь. Всі троє були оперативно затримані поліцейськими.

За даними поліції, 47-річний зловмисник отримав проникаючі вогнепальні поранення грудної клітки, голови та правої кисті, у 34-річного чоловіка виявили стороннє тіло у ділянці нижньої щелепи, а у 33-річного власника "Форда" діагностували вогнепальне проникаюче поранення лобної ділянки голови. Дівчина отримала поранення правої гомілки.

"Чоловік, який розпочав стрілянину, раніше не судимий. Його освідчили на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння - тверезий. Що стало причиною вчиненого ним правопорушення - встановлюється", - додали в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Стаття передбачає позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, вчора у Мукачеві співробітник поліції під час охорони територіальної виборчої комісії вистрілив у себе.