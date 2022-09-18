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Стрілянина в Херсоні. Гуменюк пояснила, що насправді сталося в окупованому місті

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ. Що і сталося в Херсоні, де вчора ввечері сталася стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона звернула увагу, раніше було попередження про те, з 17 до 20 вересня в Херсонській області, окупантами планується ціла низка диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ЗСУ.

"Російські військові намагаються донести інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу", - зазначила Гуменюк.

За її словами, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад вибухи чи стрілянина, і вона ще не завершилася, а кореспондент окупаційного ТБ вже "у вирі подій", то це, скоріш за все, і є провокація.

Що сталося в Херсоні

Нагадаємо, вчора, 17 вересня ввечері в тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілялнину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

В ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом як речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадирівці" могли воювати з "вагнерівцями", які нещодавно відправили для "підсилення" Херсону.

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ХерсонОкуповані території