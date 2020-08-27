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Стрілянина у Харківській області: кількість постраждалих зросла

Харківська область, Четвер 27 серпня 2020 22:22
Стрілянина у Харківській області: кількість постраждалих зросла
Фото: на місці стрілянини (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті стрілянини поблизу Люботина у Харківській області постраждало четверо осіб. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, всі потерпілі отримали забої та вогнепальні поранення кінцівок.

Попередньо з'ясовано, що на автодорозі Київ-Харків декілька автомобілів наздогнали мікроавтобус та зупинили його, після чого нападники через розбите вікно почали стріляти з пістолета гумовими кулями.

Правоохоронці затримали 14 підозрюваних у причетності до нападу. За фактом інциденту порушили справи за ч. 2 ст. 15, пп. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Автомобілі, на яких рухалися нападники, знайшли на АЗС біля Краснограда.

Нагадаємо, невідомі розстріляли мікроавтобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня.

Спочатку поліція повідомляла про двох постраждалих в результаті нападу на мікроавтобус у Харківській області.

У МВС вважають, що стрілянина у Харківської області є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

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