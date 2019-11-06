Стрілянина у Харкові: підозрюваний втік до РФ

Підозрюваний у стрільбі в Харкові, на вулиці Валентинівскій, втік в Російську Федерацію (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією слідчих, підозрюваний близько 22:00 через пункт пропуску Гоптівка перетнув українсько-російський кордон і попрямував до РФ.

"Зараз вирішується питання про оголошення чоловіка в міжнародний розшук і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада в Харкові на вулиці Валентинівська сталася стрілянина, один чоловік отримав кульове поранення в живіт і доставлений в лікарню. Інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються. За словами очевидців, було встановлено, що біля спортивного клубу стався конфлікт з подальшою стріляниною. В результаті події також було пошкоджено автомобіль "Mitsubishi".

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня у Харкові сталася перестрілка на вул. Клочківській. В результаті інциденту загинула свідок у справі Вороненкова, також був госпіталізований ще один чоловік.