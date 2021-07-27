Стрілянина, гребний слалом і маунтінбайк: де сьогодні Україна може взяти медаль ОІ

Сьогодні, 27 липня, на Олімпійських Іграх в Токіо розіграють 22 комплекти медалей. Українські спортсмени боротимуться за три з них.
Детальніше про розклад четвертого дня Олімпіади-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
У цей день надії України завоювати олімпійську медаль лежать Олена Костевич та Олег Омельчук, які боротимуться у командній стрільбі з пістолета на 10 м.ТАКОЖ Україна буде представлена в боротьбі за медалі в гребному слаломі Вікторією Ус, А також у маунтінбайку - яною Беломоїною.
Окрім цього сьогодні свої виступи розпочинають наші плавці Сергій Шевцов, Сергій Фролов та Михайло Романчук. Ще черговий, вже третій поєдинок у Токіо проведе найкраща ракетка України з тенісу Еліна Світоліна.
Пневматичний пістолет 10 м, змішані команди
Україна: Олена Костевич / Олег Омельчук
Пневматична гвинтівка 10 м, змішані команди
Україна не представлена
Жінка
Українка: Вікторія Ус
Маунтінбайк, жінки
Українка: Яна Беломоїна
Жінки, 64-69 кг
Жінки, Одиночний розряд
Чоловіки, Одиночний розряд, Груповий етап
Жінки, командне багатоборство
Україна не представлена
Синхронна вишка, 10 м, жінки
Україна не представлена
Жінки, командна шпага
Україна не представлена
Чоловіки до 81 кг і жінки до 63 кг
Україна не представлена
Чоловіки, вільний стиль 200м
Україна не представлена
Жінки, на спині 100 м
Україна не представлена
Чоловіки, на спині 100 м
Україна не представлена
Жінки, брас 100 м
Україна не представлена
Чоловіки, вільний стиль 100 м
Українець: Сергій Шевцов
Чоловіки, вільний стиль 800 м
Українці: Сергій Фролов, Михайло Романчук
Жінки, до 67 кг
Українки не представлені
Чоловіки, до 67 кг
Українці не представлені
Жінки, Одиночний розряд
Жінки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
Жінки, до 59 кг
Україна не представлена
Жінки, до 64 кг
Україна не представлена
Чоловік
Україна не представлена
Жінка
Україна не представлена
Командна виїздка
Україна не представлена