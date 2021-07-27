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Стрілянина, гребний слалом і маунтінбайк: де сьогодні Україна може взяти медаль ОІ

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Токіо, Вівторок 27 липня 2021 00:10
Стрілянина, гребний слалом і маунтінбайк: де сьогодні Україна може взяти медаль ОІ Фото: сьогодні українці поборються за три медалі Олімпіади (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 27 липня, на Олімпійських Іграх в Токіо розіграють 22 комплекти медалей. Українські спортсмени боротимуться за три з них.

Детальніше про розклад четвертого дня Олімпіади-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

У цей день надії України завоювати олімпійську медаль лежать Олена Костевич та Олег Омельчук, які боротимуться у командній стрільбі з пістолета на 10 м.ТАКОЖ Україна буде представлена в боротьбі за медалі в гребному слаломі Вікторією Ус, А також у маунтінбайку - яною Беломоїною.

Окрім цього сьогодні свої виступи розпочинають наші плавці Сергій Шевцов, Сергій Фролов та Михайло Романчук. Ще черговий, вже третій поєдинок у Токіо проведе найкраща ракетка України з тенісу Еліна Світоліна.

Стрільба

Пневматичний пістолет 10 м, змішані команди

Україна: Олена Костевич / Олег Омельчук

  • Кваліфікація, 1 раунд-3:00
  • Кваліфікація, 2 раунд-3:45
  • Матч за бронзу-5:00
  • Матч за золото-5:37

Пневматична гвинтівка 10 м, змішані команди

Україна не представлена

  • Матч за бронзу - 9:15
  • Матч за золото - 9:52

Гребний слалом

Жінка

Українка: Вікторія Ус

  • Півфінал - 8:00
  • Фінал - 10:15

Велоспорт

Маунтінбайк, жінки

Українка: Яна Беломоїна

  • Фінал - 9:00

Бокс

Жінки, 64-69 кг

  • 1/16 фіналу. Анна Лисенко (Україна) - Умайма Абіб (Марокко) - 7:12

Стрільба з лука

Жінки, Одиночний розряд

  • 1/32 фіналу. Лідія Січенікова (Україна) - Мішель Кроппен (Німеччина) - 7:44

Бадмінтон

Чоловіки, Одиночний розряд, Груповий етап

  • Артем Почтарьов (Україна) - Бріс Леверде (Франція) - 7:20

Художня гімнастика

Жінки, командне багатоборство

Україна не представлена

  • Фінал - 13:45

Стрибки у воду

Синхронна вишка, 10 м, жінки

Україна не представлена

  • Фінал-9:00

Фехтування

Жінки, командна шпага

Україна не представлена

  • Сутичка за бронзу - 12:30
  • Сутичка за золото - 13:30

Дзюдо

Чоловіки до 81 кг і жінки до 63 кг

Україна не представлена

  • Фінальний блок - 11:00-13: 50

Плавання

Чоловіки, вільний стиль 200м

Україна не представлена

  • Фінал-4:43

Жінки, на спині 100 м

Україна не представлена

  • Фінал - 4:51

Чоловіки, на спині 100 м

Україна не представлена

  • Фінал - 4:59

Жінки, брас 100 м

Україна не представлена

  • Фінал - 5:17

Чоловіки, вільний стиль 100 м

Українець: Сергій Шевцов

  • Кваліфікація - 13:22

Чоловіки, вільний стиль 800 м

Українці: Сергій Фролов, Михайло Романчук

  • Кваліфікація - 14:46

Тхеквондо

Жінки, до 67 кг

Українки не представлені

  • Бій за бронзу а-14:30
  • Бій за бронзу B - 15:00
  • Бій за золото - 15:30

Чоловіки, до 67 кг

Українці не представлені

  • Бій за бронзу а - 14:45
  • Бій за бронзу B - 15:15
  • Бій за золото - 15:45

Теніс

Жінки, Одиночний розряд

  • Третій раунд. Еліна Світоліна (Україна) - Марія Саккарі (Греція) - приблизний час 8:00

Тріатлон

Жінки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

  • Старт змагань-2:45

Важка атлетика

Жінки, до 59 кг

Україна не представлена

  • Фінал-9:50

Жінки, до 64 кг

Україна не представлена

  • Фінал - 13:50

Серфінг

Чоловік

Україна не представлена

  • Матч за бронзу - 8:16
  • Матч за золото-9:46

Жінка

Україна не представлена

  • Матч за бронзу-9:01
  • Матч за золото - 10:31

Софтбол

  • Матч за бронзу. Мексика-Канада-7:00
  • Матч за золото . Японія-США-14:00

Кінний спорт

Командна виїздка

Україна не представлена

  • Фінал - 11:00
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