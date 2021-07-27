Стрілянина, гребний слалом і маунтінбайк: де сьогодні Україна може взяти медаль ОІ
Сьогодні, 27 липня, на Олімпійських Іграх в Токіо розіграють 22 комплекти медалей. Українські спортсмени боротимуться за три з них.
Детальніше про розклад четвертого дня Олімпіади-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
У цей день надії України завоювати олімпійську медаль лежать Олена Костевич та Олег Омельчук, які боротимуться у командній стрільбі з пістолета на 10 м.ТАКОЖ Україна буде представлена в боротьбі за медалі в гребному слаломі Вікторією Ус, А також у маунтінбайку - яною Беломоїною.
Окрім цього сьогодні свої виступи розпочинають наші плавці Сергій Шевцов, Сергій Фролов та Михайло Романчук. Ще черговий, вже третій поєдинок у Токіо проведе найкраща ракетка України з тенісу Еліна Світоліна.
Стрільба
Пневматичний пістолет 10 м, змішані команди
Україна: Олена Костевич / Олег Омельчук
- Кваліфікація, 1 раунд-3:00
- Кваліфікація, 2 раунд-3:45
- Матч за бронзу-5:00
- Матч за золото-5:37
Пневматична гвинтівка 10 м, змішані команди
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 9:15
- Матч за золото - 9:52
Гребний слалом
Жінка
Українка: Вікторія Ус
- Півфінал - 8:00
- Фінал - 10:15
Велоспорт
Маунтінбайк, жінки
Українка: Яна Беломоїна
- Фінал - 9:00
Бокс
Жінки, 64-69 кг
- 1/16 фіналу. Анна Лисенко (Україна) - Умайма Абіб (Марокко) - 7:12
Стрільба з лука
Жінки, Одиночний розряд
- 1/32 фіналу. Лідія Січенікова (Україна) - Мішель Кроппен (Німеччина) - 7:44
Бадмінтон
Чоловіки, Одиночний розряд, Груповий етап
- Артем Почтарьов (Україна) - Бріс Леверде (Франція) - 7:20
Художня гімнастика
Жінки, командне багатоборство
Україна не представлена
- Фінал - 13:45
Стрибки у воду
Синхронна вишка, 10 м, жінки
Україна не представлена
- Фінал-9:00
Фехтування
Жінки, командна шпага
Україна не представлена
- Сутичка за бронзу - 12:30
- Сутичка за золото - 13:30
Дзюдо
Чоловіки до 81 кг і жінки до 63 кг
Україна не представлена
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Плавання
Чоловіки, вільний стиль 200м
Україна не представлена
- Фінал-4:43
Жінки, на спині 100 м
Україна не представлена
- Фінал - 4:51
Чоловіки, на спині 100 м
Україна не представлена
- Фінал - 4:59
Жінки, брас 100 м
Україна не представлена
- Фінал - 5:17
Чоловіки, вільний стиль 100 м
Українець: Сергій Шевцов
- Кваліфікація - 13:22
Чоловіки, вільний стиль 800 м
Українці: Сергій Фролов, Михайло Романчук
- Кваліфікація - 14:46
Тхеквондо
Жінки, до 67 кг
Українки не представлені
- Бій за бронзу а-14:30
- Бій за бронзу B - 15:00
- Бій за золото - 15:30
Чоловіки, до 67 кг
Українці не представлені
- Бій за бронзу а - 14:45
- Бій за бронзу B - 15:15
- Бій за золото - 15:45
Теніс
Жінки, Одиночний розряд
- Третій раунд. Еліна Світоліна (Україна) - Марія Саккарі (Греція) - приблизний час 8:00
Тріатлон
Жінки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
- Старт змагань-2:45
Важка атлетика
Жінки, до 59 кг
Україна не представлена
- Фінал-9:50
Жінки, до 64 кг
Україна не представлена
- Фінал - 13:50
Серфінг
Чоловік
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 8:16
- Матч за золото-9:46
Жінка
Україна не представлена
- Матч за бронзу-9:01
- Матч за золото - 10:31
Софтбол
- Матч за бронзу. Мексика-Канада-7:00
- Матч за золото . Японія-США-14:00
Кінний спорт
Командна виїздка
Україна не представлена
- Фінал - 11:00