RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стрілянина на кордоні Киргизії та Таджикистану припинилася, кількість жертв зросла

Автор: Дмитро Левицький

Прикордонна служба Киргизії заявила, що стрілянина на кордоні з Таджикистаном припинилася. Водночас Міністерство охорони здоров'я Киргизії повідомило про нових жертв конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні.

Про це повідомляє агентство "Azattyk Media".

За даними прикордонників, станом на 23:45 за місцевим часом в зоні конфлікту перестрілка припинилася.

Наразі відомо про трьох загиблих в результаті сьогоднішнього конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні. Серед них - дівчинка 2008 року народження, яка померла дорогою до лікарні. Всього з пораненнями госпіталізували 51 людину.

Нагадаємо, сьогодні на спірній ділянці кордону між Киргизією та Таджикистаном спалахнули бойові дії. Перестрілка між військовими почалася після того, як на території спірної ділянки "Головний водорозділ" таджицька сторона встановила відеоспостереження на стовпах ЛЕП.

Майже відразу після початку стрілянини, стало відомо про одного загиблого та ще 16 поранених.

Під вечір главам МЗС Киргизії та Таджикистану вдалося домовитися про припинення вогню, а також відведення військових від кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиргизияТаджикистанконфликтперестрілка