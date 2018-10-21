Стрілянина у Флориді: є поранені

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В ході стрілянини поранено шість осіб

У Флориді (США) відбулася стрілянина, в результаті якої поранено шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевого управління шерифа.

Повідомляється, що за останніми даними, шестеро людей поранені, троє у важкому стані". Владі поки що не вдалося затримати підозрюваних.

За даними місцевих телеканалів, вогонь зловмисники могли вести з автомобіля.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC — Jax Sheriff's Office@JSOPIO) October 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сіракузах (штат Нью-Йорк, США) невідомі влаштували стрілянину на поминальному обіді, в результаті чого поранення отримали 5 осіб.

В результаті стрілянини постраждали 5 осіб, в тому числі восьмирічна дівчинка. За даними поліції, кілька невідомих відкрили стрілянину на сімейному поминальному обіді.

До цього 13 вересня в Бексфілді (Каліфорнія) відбулася стрілянина, в результаті чого загинули 6 осіб. За даними поліції, підозрюваний разом з дружиною прийшли в компанію, де у чоловіка виник конфлікт і він застрелив двох людей, в тому числі і власну дружину.