Стрілянина в Дніпрі: лікар розповів про стан найважчої пацієнтки

Постраждала дівчина в результаті стрілянини на території "Південмашу" в Дніпрі перенесла вже важку операцію і видалення частини кишечника. Попереду її чекає ще кілька операцій на хребті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.

При цьому лікар зазначив, що "анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини і виведення кишечника назовні", проте "майбутнє її поки туманно".

"Стабілізували, гемоглобін відновили. Після кишечника її чекають наступні життєво важливі операції на хребті", - зазначив він.

При цьому Риженко зазначив, що дівчині перелили більше чотирьох літрів крові.

"Видалено більше метра розбитого товстого і тонкого кишечника. На виході куля розворотила хребет в поперековому відділі", - написав він.

Нагадавши, розстріл варти на "Південмаші" в Дніпрі стався близько 4 ранку 27 січня. В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців і цивільна.

На брифінгу в Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан заявив, що подав у відставку через розстріл військових на "Південмаші".

Також за інформацією ДБР, на даний момент стрілку повідомлено про підозру, прокурори проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді арешту без застави.

Серед причин в ДБР називають нестатутні відносини і можливе цькування іншими військовими.