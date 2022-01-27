Стрілянина в Дніпрі: знайдено 14 порожніх магазинів до автомата, які сховав нацгвардієць

Правоохоронні органи виявили та вилучили порожні магазини, розгрузку та інші речі в покинутій будівлі під Дніпром. Їх там залишив підозрюваний у розстрілі службовців нацгвардієць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Дніпропетровській області.