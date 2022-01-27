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Стрілянина в Дніпрі: знайдено 14 порожніх магазинів до автомата, які сховав нацгвардієць

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 15:04
Стрілянина в Дніпрі: знайдено 14 порожніх магазинів до автомата, які сховав нацгвардієць Фото: автомат Калашникова (facebook.com UA National Police)
Автор: Ольга Белей

Правоохоронні органи виявили та вилучили порожні магазини, розгрузку та інші речі в покинутій будівлі під Дніпром. Їх там залишив підозрюваний у розстрілі службовців нацгвардієць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Дніпропетровській області.

"14 порожніх магазинів автомата Калашникова та інші речові докази вилучили в покинутій будівлі в м.Підгороднє", - йдеться в повідомленні відомства.

Як стало відомо, після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території.

"На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Там правоохоронці виявили та вилучили порожні магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були направлені в ДБР", - уточнюється в повідомленні.

Стрілянина в Дніпрі: знайдено 14 порожніх магазинів до автомата, які сховав нацгвардієцьСтрілянина в Дніпрі: знайдено 14 порожніх магазинів до автомата, які сховав нацгвардієць

Фото: знайдені речові докази (dp.npu.gov.ua/)

Зазначимо, двоє військовослужбовців, які постраждали в результаті стрілянини на території "Південмашу" в Дніпрі, находятся у вкрай важкому стані. Їх вже прооперували.

Нагадаэмо, з'явилося ще одне відео, а саме затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців.

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