Стрілянина в Дніпрі: двоє перебувають у вкрай важкому стані

"Найважчий хлопець. Його звати Ігор. У нього важке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові в черевній порожнині. Його відразу після комп'ютерного томографа взяли в операційну. Він залишається важким", - заявив він.

При цьому Риженко зазначив, що йому надали допомогу і він вже прийшов до тями.

"Другий - Владислав. Йому 22 роки. У нього перелом правого стегна. Куля зупинилася біля стегнової артерії. Ще б кілька міліметрів і тоді не вдалося б його врятувати. Це ніби не важке поранення, але якщо куля пробиває стегнову артерію, то кров виходить за лічені хвилини", - розповів він, зазначивши, що у нього важкий стан, але ближче до середнього.

Третій солдат з кульовим пораненням в сідничний м'яз. Проблем з ним немає, була невелика втрата крові. Він йде на поправку.

"Найважча поступила дівчина. Їй 22 роки. Дівчина на ім'я Жанна. Я навіть встиг з нею поговорити. Вона нічого не пам'ятає. Вона отримала кулю в живіт, в область пупка, другу кулю в плече і третю в коліно праве", - розповів він, зазначивши, що її стан вкрай важкий, критичний.