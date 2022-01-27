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Стрілянина в Дніпрі: двоє перебувають у вкрай важкому стані

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 14:28
Стрілянина в Дніпрі: двоє перебувають у вкрай важкому стані Фото: Лікарня (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Двоє військовослужбовців, які постраждали внаслідок стрілянини на території "Південмашу" в Дніпрі, перебувають у вкрай важкому стані. Їх вже прооперували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.

"Найважчий хлопець. Його звати Ігор. У нього важке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові в черевній порожнині. Його відразу після комп'ютерного томографа взяли в операційну. Він залишається важким", - заявив він.

При цьому Риженко зазначив, що йому надали допомогу і він вже прийшов до тями.

"Другий - Владислав. Йому 22 роки. У нього перелом правого стегна. Куля зупинилася біля стегнової артерії. Ще б кілька міліметрів і тоді не вдалося б його врятувати. Це ніби не важке поранення, але якщо куля пробиває стегнову артерію, то кров виходить за лічені хвилини", - розповів він, зазначивши, що у нього важкий стан, але ближче до середнього.

Третій солдат з кульовим пораненням в сідничний м'яз. Проблем з ним немає, була невелика втрата крові. Він йде на поправку.

"Найважча поступила дівчина. Їй 22 роки. Дівчина на ім'я Жанна. Я навіть встиг з нею поговорити. Вона нічого не пам'ятає. Вона отримала кулю в живіт, в область пупка, другу кулю в плече і третю в коліно праве", - розповів він, зазначивши, що її стан вкрай важкий, критичний.

Нагадаємо, з'явилося ще одне відео, а саме затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців.

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