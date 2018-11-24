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Стрілянина на Чорну п'ятницю в Алабамі: поліція спростувала загибель стрілка

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 10:20
Стрілянина на Чорну п'ятницю в Алабамі: поліція спростувала загибель стрілка
Фото: місце стрілянини в Алабамі (twitter.com/cp24)

Поліція при затриманні застрелила хлопця, який не стріляв у людей

У Гувері (Алабама, США) поліція при затриманні застрелила хлопця, який не винен у вбивстві покупця в торговому центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Miama Herald.

Повідомляється, що застрелений поліцією молодий чоловік не був стрілком, який влаштував стрілянину на Чорну п'ятницю в одному з торгових центрів. Зокрема, за даними поліції, знешкоджений 21-річний Еманіан Фітцджеральд Бредфорд-молодший намагався втекти, розмахуючи зброєю. Пізніше з'ясувалося, що він не був тим стрілком, який відкрив вогонь в ТЦ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гувері між двома хлопцями в торговому центрі стався конфлікт, після чого один з них дістав пістолет і відкрив стрілянину. В результаті інциденту загинув 18-річний хлопець, а також постраждала 12-річна дівчинка, її стан оцінюють як стабільний. За словами свідків конфлікту, вони чули мінімум вісім пострілів. Поліцейські під час затримання одного з учасників конфлікту застрелили його.

До цього в Індіані в результаті стрілянини в День Подяки постраждали п'ять осіб. Троє з них згодом померли в лікарні.

 

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