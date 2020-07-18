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Стрілянина в Броварах: майже всі підозрювані перебувають під арештом

Україна, Субота 18 липня 2020 03:18
Стрілянина в Броварах: майже всі підозрювані перебувають під арештом
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

З 50 підозрюваних учасників перестрілки 48 вже під вартою

Наразі під вартою перебуває більшість з підозрюваних в участі у стрілянині в Броварах під Києвом. Цей інцидент стався в кінці травня.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

За фактом стрілянини у Броварах висунули підозру 50 особам. І 48 з них знаходяться під арештом.

Нагадаємо, у Броварах відбулася масова перестрілка, в ході якої поранення отримали три людини. Участь у стрільбі брали близько 100 осіб. За даними правоохоронців, конфлікт виник між перевізниками за розподіл пасажиропотоку. За фактом інциденту було затримано десятки осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки в Броварах.

Також повідомлялося, що через інцидент у Броварах було змінено місцеве керівництво поліції.

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