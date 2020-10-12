ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стрілянина на автобусній зупинці в Росії: стали відомі деталі інциденту

Автор: Артур Родивилов

Серед постраждалих від дій стрілка в Нижньогородській області Росії виявилася його бабуся. Жінка вижила і госпіталізована.

Популярні новини

Про це повідомляє "Нижній Новгород Онлайн".

У власну бабусю юнак вистрелив до того, як влаштував хаотичну стрілянину по людях на вулиці.

У правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний у розстрілі людей захоплювався комп'ютерними іграми та вогнепальною зброєю, а також екстремальним індустріальним туризмом.

Раніше стало відомо, що чоловік відкрив стрілянину по автобусній зупинці в селищі Большеорловське Нижньогородської області, через що загинули три людини та ще троє були поранені.

У злочині підозрюється 18-річний Данило Монахов. Після стрілянини озброєний молодик втік у ліс. Зараз російська поліція веде його розшук.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціяпреступления